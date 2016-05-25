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    Денисов: «Шокирован тем, что произошло с «Динамо», но сейчас я кайфую в сборной»

    Полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Денисов прокомментировал вылет бело-голубых в ФНЛ, а также поблагодарил главного тренера национальной команды Леонида Слуцкого за вызов на Евро-2016.

    «Честно говоря, в своих игровых качествах я не сомневаюсь, но в последнее время на меня шло сильное психологическое давление. Я шокирован тем, что произошло с московским «Динамо». Очень благодарен Леониду Слуцкому за то, что он все-таки вызвал меня. В сборной я кайфую.

    Шикарные сборы, шикарный отель, шикарная страна. И все великолепно. Я нахожусь в отличной обстановке, с великолепными футболистами рядом. Для меня сейчас любые физические нагрузки в кайф.

    Соперники по группе? Я думаю, что пока рано что-то говорить, все скажет тренер. Англичан я видел – очень хорошая команда, мне очень понравилась. Думаю, что будет тяжело», – сказал Денисов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.05.2016 14:24
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 26 мая 2016, 00:21

      Судя по результатам Динамо, ты ещё за долго до сборной начал кайфовать! Лучше бы помолчал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 25 мая 2016, 20:14

      Клоун

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 25 мая 2016, 19:45

      Похоже кайфует не только он один в сборной, как бы этот кайф не вышел боком уже после второго тура ЧЕ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      kolbaser105 25 мая 2016, 17:19

      Мутко пусть благодарит,а не Слуцкого...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 мая 2016, 16:59

      Вот так и сборная, кайфует! А играть и напрягаться зачем?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      subbdim 25 мая 2016, 16:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не обламай смотри раньше времени кайф. Денисов ты лучший из русский на своей позиции давай не осрами честь страны

      -5
      Ответить
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > subbdim 25 мая 2016, 19:42

      Ты наверно по кайфом и тоже кайфуешь!Денисов уже давно не лучший!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 25 мая 2016, 16:47

      По всей видимости совсем нет мозгов у парня.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 25 мая 2016, 16:35

      Денисову все в кайф, такое чувство, что приехал на отдых, а не сборы проходить.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 25 мая 2016, 16:32

      Вместо пахоты на тренировках - кайф! Вся сборная опять в кальянную подалась?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Старая сеньора 25 мая 2016, 16:21

      Пять лет уже кайфуешь, когда играть будешь?

      10
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