Слуцкий: «Вероятность перехода Мусы в «Лестер» очень высока»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о том, насколько вероятен переход форварда команды Ахмеда Мусы в «Лестер».

«Лестер» оценивает Мусу в 30 миллионов евро? У меня другая информация – чуть-чуть меньше.

Несколько дней назад ко мне подошел Муса и говорит: «Тренер, когда мы собираемся после отпуска?» Я говорю: «Я не Раньери, я не знаю».

Не знаю до конца, возобновил ли «Лестер» переговоры, потому что этим вопросом занимается клуб. Англичане чуть дольше раскачиваются в трансферное окно: сначала все бегают за Ибрагимовичем, а потом возвращаются к Мусе.

Но думаю, что вероятность очень высокая», — сказал Слуцкий.