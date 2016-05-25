Луческу: «Уверен, что вернусь в «Шахтер», чтобы сыграть на «Донбасс Арене»

Новый главный тренер «Зенита» Мирча Луческу попрощался с «Шахтером», который он ранее возглавлял, в день 80-летия донецкого клуба.

«Я начинал с Кубка – и закончил Кубком. Я мечтаю вернуться на один матч в качестве тренера «Шахтера» на «Донбасс Арене». Потому что мы растили ее вместе – каждый день. Я уверен, что я вернусь», – сказал Луческу.

Президент клуба Ринат Ахметов подарил Луческу футболку «Шахтера» с номером 573 – именно столько матчей провел румынский специалист у руля украинской команды. На встрече также присутствовала жена Луческу Нелли.