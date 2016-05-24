На своей первой тренировке в сборной Нойштедтер был встречен аплодисментами

Состоялась первая тренировка сборной России в рамках подготовки к чемпионату Европы. На занятии присутствовал полузащитник «Шальке» Роман Нойштедтер.

Перед началом тренировки игроки сборной приветствовали Нойштедтера аплодисментами. Для футболиста немецкого клуба это занятие было первым в составе российской сборной.

Напомним, ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что вопрос о получении Нойштедтером российского паспорта можно считать решенным.