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    На своей первой тренировке в сборной Нойштедтер был встречен аплодисментами

    Состоялась первая тренировка сборной России в рамках подготовки к чемпионату Европы. На занятии присутствовал полузащитник «Шальке» Роман Нойштедтер.

    Перед началом тренировки игроки сборной приветствовали Нойштедтера аплодисментами. Для футболиста немецкого клуба это занятие было первым в составе российской сборной.

    Напомним, ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что вопрос о получении Нойштедтером российского паспорта можно считать решенным.

    Источник: ТАСС

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    24.05.2016 22:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 26 мая 2016, 00:25

      Начало положено, теперь главное чтобы тебя и на стадионе так же встречали!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 мая 2016, 09:13

      Лицемеры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      red-white fox 25 мая 2016, 04:14

      До сих пор без российского паспорта

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      lex_ex 25 мая 2016, 00:48

      Посмотрим как заиграет в сборной

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 24 мая 2016, 22:16

      Добро пожаловать, Роман!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > 3a zenit 24 мая 2016, 22:30

      Дуракам он нахрен и сдался. А нам - очень даже пригодится

      5
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > 3a zenit 24 мая 2016, 23:15

      Он свой, это не всякие гильерме и фернандесы.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > 3a zenit 25 мая 2016, 19:59

      Он родился в СССР, родственники тут живут, мать русская.

      0
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