Мутко: «Игроки сборной России получат премиальные после выхода из группы»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, при каких условиях футболисты национальной команды получат премиальные.

«Я постоянно общаюсь с командой. Контракт по поводу премиальных уже оговорен. Ребята посчитали, что оптимальный вариант – премиальные после выхода из группы. В нынешней команде этот вопрос имеет не самое большое значение. Даже большого обсуждения этой темы не было», – сказал Мутко.