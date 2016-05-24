Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Игроки сборной России получат премиальные после выхода из группы»

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал, при каких условиях футболисты национальной команды получат премиальные.

    «Я постоянно общаюсь с командой. Контракт по поводу премиальных уже оговорен. Ребята посчитали, что оптимальный вариант – премиальные после выхода из группы. В нынешней команде этот вопрос имеет не самое большое значение. Даже большого обсуждения этой темы не было», – сказал Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.05.2016 17:33
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 25 мая 2016, 02:23

      Предлагаю новое реалити-шоу...После проигранного матча физдить игроков сборной в прямом эфире.А счастливчиков выбирать путем лотереи...Название шоу "Жестокий ринг" например.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 24 мая 2016, 21:59

      Игроки за сборную должны играть бесплатно. А Мутко суёт им денег за каждый забитый гол. Кокорин уже наверно жопу себе подтирает ими. Зачем им бегать на поле? Ради чего? Итак уже всё есть, что нужно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 24 мая 2016, 20:47

      Ни о каких премиальных не должно быть и речи, ибо нельзя делить шкуру неубитого медведя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      shava-andrey 24 мая 2016, 20:42

      Нашли подходящую мотивацию

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 мая 2016, 20:11

      Если только сумеют выйти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      mixon73 24 мая 2016, 18:07

      А если не выйдут у них забрать

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11