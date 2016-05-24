Мутко: «Игроки сборной России получат премиальные после выхода из группы»

Предлагаю новое реалити-шоу...После проигранного матча физдить игроков сборной в прямом эфире.А счастливчиков выбирать путем лотереи...Название шоу "Жестокий ринг" например.
Президент РФС Виталий Мутко рассказал, при каких условиях футболисты национальной команды получат премиальные.
«Я постоянно общаюсь с командой. Контракт по поводу премиальных уже оговорен. Ребята посчитали, что оптимальный вариант – премиальные после выхода из группы. В нынешней команде этот вопрос имеет не самое большое значение. Даже большого обсуждения этой темы не было», – сказал Мутко.