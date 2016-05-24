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    Березовский: «Сборной России важен не результат, а как она будет играть. Денисову – не падать духом»

    Тренер «Динамо» Роман Березовский дал напутственные слова полузащитнику столичной команды Игорю Денисову, которому пожелал не падать духом и достойно выступить на грядущем чемпионате Европы.

    «Для сборной России важен не результат, а то, с какой душой она будет играть, как будет отдаваться в каждом матче. Если ребята выложатся по максимуму, болельщики им все простят. Думаю, Россия вполне может дойти до четвертьфинала.

    Хочется пожелать персонально Игорю Денисову, чтобы он не падал духом, несмотря на то что вместе с клубом он попал в очень сложную ситуацию. Пусть Игорь достойно представит «Динамо» на международной арене и докажет всем, что еще способен играть на самом высоком уровне», – сказал Березовский.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.05.2016 16:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 24 мая 2016, 22:24

      Как устал быть быдлом которое они делают нас. Придурок пишет Денисову напутствие. А где был Денисов на прошлом мундиале. как играла сборная и он... в шею из сборной нужно было гнать а не во францию вести. Извините но это мое личное мнение.

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 24 мая 2016, 22:02

      Не смеши народ, Рома! Нашим футболистам важно только, сколько им заплатят. Один футбольный классик уже сказал про наши ожидания)) Эта фраза действует до сих пор!

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      Рейтинг: +11227

      alp 24 мая 2016, 21:01

      посулите ему хорошие премиальные - и он поле в рулон скатает...

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 24 мая 2016, 17:13

      Ему плевать же
      Лишь бы деньги капали

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