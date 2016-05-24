Слуцкий: «Дзагоев и сейчас может станцевать лезгинку»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о травме полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, которую он получил в матче 30-го тура Премьер-лиги против «Рубина».

– Как Дзагоев доиграл 20 минут с травмой?

– На адреналине. Ему было больно не до такой степени, что невозможно терпеть. Когда решающий матч, то не обращаешь на такие мелкие, как тебе кажется, ушибы. Только, как оказалось, это был перелом…

– Зачем же Дзагоев танцевал лезгинку в самолете?

– Это то же самое, что кульбит Оланаре. Никакого отношения одно к другому не имеет – перелом уже есть. Форвард со своей травмой ходил на базу, может жить полноценной жизнью, как и Дзагоев. Если Алану в ближайший месяц нужно будет исполнить лезгинку, то проблем не возникнет. Но играть в футбол на своем уровне он не сможет. Есть повреждения, с которыми люди спокойно живут, но выходить на поле не могут.