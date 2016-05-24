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    Слуцкий: «Дзагоев и сейчас может станцевать лезгинку»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о травме полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, которую он получил в матче 30-го тура Премьер-лиги против «Рубина».

    – Как Дзагоев доиграл 20 минут с травмой?

    – На адреналине. Ему было больно не до такой степени, что невозможно терпеть. Когда решающий матч, то не обращаешь на такие мелкие, как тебе кажется, ушибы. Только, как оказалось, это был перелом…

    – Зачем же Дзагоев танцевал лезгинку в самолете?

    – Это то же самое, что кульбит Оланаре. Никакого отношения одно к другому не имеет – перелом уже есть. Форвард со своей травмой ходил на базу, может жить полноценной жизнью, как и Дзагоев. Если Алану в ближайший месяц нужно будет исполнить лезгинку, то проблем не возникнет. Но играть в футбол на своем уровне он не сможет. Есть повреждения, с которыми люди спокойно живут, но выходить на поле не могут.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2016 00:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 24 мая 2016, 09:33

      эх Дзага, лучший был на предыдущем турнире, жаль что травма....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 24 мая 2016, 05:08

      И хули???Он футболист,а не танцор.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 24 мая 2016, 00:37

      Лучше бы он играл...

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 24 мая 2016, 00:34

      Пусть на базе сборной во Франции танцует, своих поддерживает)

      5
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