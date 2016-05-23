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    «Краснодар» начнет подготовку к новому сезону через три недели

    Футболисты «Краснодара» после завершения 30-го тура Премьер-лиги ушли в непродолжительный отпуск. Для отдыха у игроков и тренерского штаба команды есть три недели – уже 13 июня «быки» начнут подготовку к новому сезону.

    До конца июня «Краснодар» будет проходить подготовку на собственной базе, а 5 июля отправится на сбор в Австрию. Там команда пробудет до 19 июля.

    28 июля «Краснодар» проведет свой первый официальный матч сезона-2016/17 в рамках 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Своего соперника команда узнает 15 июля.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    23.05.2016 19:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +354

      REDAT 23 мая 2016, 21:08

      Удачи"Краснодару"!!!!!!!!!!

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