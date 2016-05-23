Луческу провел встречу с Миллером

Председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер встретился с Мирчей Луческу, после чего провел переговоры с румынским специалистом по поводу возможного назначения на должность главного тренера «Зенита».

Сообщается, что обе стороны взяли время на обдумывание, но при этом вероятность того, что 70-летний тренер возглавит петербургскую команду, весьма высока. Не исключено, что уже в ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Напомним, что предыдущим местом работы Луческу был «Шахтер», которым он руководил на протяжении 12 лет.