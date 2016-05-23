Талалаев: «Связка Мамаев – Смолов – одна из лучших в Европе»

Главный тренер «Волги» Андрей Талалаев высоко оценил игру футболистов «Краснодара» Павла Мамаева и Федора Смолова в минувшем сезоне.

«Мамаев со Смоловым своей игрой доказали, что сейчас являются абсолютно конкурентоспособными, причем не только в нашем чемпионате. Если проанализировать, то игра лучших сборных держится на клубных связках. По своей эффективности Мамаев — Смолов одна из лучших, если не сказать лучшая связка в Европе.

Разумеется, тренерам виднее, и это обязательно нужно подчеркнуть, но то, что два игрока «Краснодара» могут принести пользу, мне кажется, ни у кого сомнений не вызывает», – сказал Талалаев.