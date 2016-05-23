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    Миранчук готов отправиться в Испанию или Германию

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не скрывает, что хотел бы попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

    «У многих есть такая возможность, но ребята не решаются, потому что в первое время приходится сложно. Но я хотел бы проверить себя, посмотреть как там и понять, почему за границей другой футбол.

    Мне нравится испанский чемпионат, немецкий. Если бы была возможность, я бы уехал. В какой клуб? Возможно, в дортмундскую «Боруссию». Нравится, как она играет», – признался Миранчук.

    В прошедшем сезоне Миранчук провел в Премьер-лиге 27 матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.05.2016 11:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 23 мая 2016, 16:44

      Если возьмешь Дзюбу с собой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 23 мая 2016, 15:51

      Будет такими же темпами прогрессировать - сможет уехать вполне)
      Испанский больше всего подойдёт по технике

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 мая 2016, 14:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      С таким поведением как в матче с Зенитом не думаю что это быд.ло вообще кому то нужен.

      -4
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 23 мая 2016, 13:53

      Губа не дура!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 23 мая 2016, 13:02

      Уже б сразу в Реал, к Оздоеву, который собрался там играть .

      2
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 23 мая 2016, 12:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Губу закатай на топ клуб, а вот в середнячок нужно перейти. Свалить из беспонтового лимитного чемпионата в нормальный, где можно прогрессировать!

      -4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 мая 2016, 12:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      сначала научись играть как испанцы или немцы а то шпала он и есть шпала

      -4
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 23 мая 2016, 12:34

      губа не дура

      -2
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