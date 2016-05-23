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    Берлускони планирует остаться у руля «Милана»

    Президент «Милана» Сильвио Берлускони планирует остаться на своем посту после продажи акций китайским инвесторам.

    «Китайцы хотят избавиться от меня. Я являюсь проблемой для них в этих переговорах.

    Но я хочу вписать в соглашение с ними пункт, согласно которому я буду президентом клуба еще три года, но они не согласны. Остается ждать, чем все закончится», – цитирует Берлускони Corriere dello Sport.

    Напомним, что представители «Милана» начали переговоры о продаже клуба китайским инвесторам в начале мая.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2016 09:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +70

      Aliencas 25 мая 2016, 14:31

      утырок! ему недостаточно того, что сейчас с клубом он сделал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      МЕССІ 23 мая 2016, 10:54

      ха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 23 мая 2016, 10:10

      Берлускони - красавец, даже продав клуб, все равно хочет рулить.

      3
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      ...
      Рейтинг: +8

      ppv666 > DeStar 23 мая 2016, 19:34

      верняк

      0
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