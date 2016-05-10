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    Берлускони начинает переговоры с китайскими инвесторами о продаже «Милана»

    Представители Fininvest единогласно решили подписать эксклюзивное соглашение с китайцами. На собрании присутствовали президент компании Марина Берлускони и исполнительный директор Паскуале Каннателли.

    «Fininvest достигли соглашения на срок действия исключительных прав с группой китайских инвесторов о продаже части акций «Милана». Был подписан меморандум о взаимопонимании, который становится отправной точкой для начала переговоров.

    Период эксклюзивности разработан для того, чтобы обсудить сложные вопросы и нужды клуба, а также календарь футбольной деятельности», – говорится в официальном заявлении компании.

    Таким образом, это означает, что на данный момент Сильвио Берлускони не будет начинать вести переговоры с кем-то другим.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2016 15:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14

      Black039 10 мая 2016, 17:24

      Да когда уже вы его продадите??? Всяк лучше будет чем сейчас!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 10 мая 2016, 17:02

      Побыстрей бы, а то с нынешним "прогрессом" и до Серии B недалеко.

      -1
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