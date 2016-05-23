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После драки на поле умер футболист аргентинской команды

23 мая 2016, 07:05
10

В матче региональной лиги чемпионата Аргентины между «Сан Хорхе де Вилья Элиса» и «Дефенсорес де Колон» случилась очередная смерть на поле, сообщает El Dia. Один из футболистов команды из Колона в ходе борьбы непреднамеренно ударил игрока соперников Микаэля Фавре коленом в голову. На защиту своего товарища встала практически вся команда, что привело к массовой потасовке на поле. В ходе ее 24-летний Фавре получил еще один удар по голове и потерял сознание.

Футболист был вскоре госпитализирован, но спасти его медикам не удалось. После этого двое игроков «Дефенсорес де Колон», участвовавших в потасовке, были доставлены в полицейский участок.

Источник: Бомбардир.ру
Аргентина
Комментарии (10)
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Томь вперёд
1463977736
Жесть! Горячие южноамериканские парни!
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ALeX-161-rus
1463977876
Поиграли в футбол....
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Mr.Saladi
1463980944
Мдаа,печалище...
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KuPe4iK
1463982762
Вот это Аргентинские страсти...не то что у нас...еле за мячём бегают...поперёк,поперёк,назад
....А там ...Люди на поле за команду Жизни отдают и ни чего страшного!
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Protosser
1463983325
Вступились..
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nikkevin
1463983442
Ребят, у вас в голове есть что? Какие страсти, какие рахитичные, человек умер, а вы такие коменты пишите, и с одного не сильного удара можно убить человека, это дело случая.
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Зенит 2015
1463983691
Да, уж! Печально! У нас тоже в ЦСКА подобная печаль была....
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KELT88
1463985511
пипец...
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BarcelonianDestroyer
1463986057
Май месяц смертей
Ответить
kex7
1463992756
офигеть
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