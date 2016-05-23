После драки на поле умер футболист аргентинской команды

В матче региональной лиги чемпионата Аргентины между «Сан Хорхе де Вилья Элиса» и «Дефенсорес де Колон» случилась очередная смерть на поле, сообщает El Dia. Один из футболистов команды из Колона в ходе борьбы непреднамеренно ударил игрока соперников Микаэля Фавре коленом в голову. На защиту своего товарища встала практически вся команда, что привело к массовой потасовке на поле. В ходе ее 24-летний Фавре получил еще один удар по голове и потерял сознание.

Футболист был вскоре госпитализирован, но спасти его медикам не удалось. После этого двое игроков «Дефенсорес де Колон», участвовавших в потасовке, были доставлены в полицейский участок.