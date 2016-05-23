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    Рейнгольд: «Бердыев – чужой человек для «Спартака»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о возможном приходе в «Спартак» главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева. Напомним, по слухам, российский специалист является одним из претендентов на пост наставника красно-белых.

    – Если же руководство «Спартак» решит поменять Аленичева на Бердыева. Вы как воспримите это решение?

    – Перестану давать интервью и следить за «Спартаком».

    – Для вас это будет уже не «Спартак»?

    – Да. Это не мое.

    – Даже, несмотря на то, что Бердыев так поднял «Ростов»?

    – Молодец. Я ему аплодирую. Но я не хочу, чтобы Бердыев тренировал «Спартак». Для меня он чужой человек. В игровом плане. Не могу представить, чтобы Бердыев пришел в «Спартак» и команда стала играть только от обороны и на контратаках. По-другому он не может тренировать команду.

    Красоты не будет и болельщики «Спартака» не примут его. Они не поймут его игру. Это примерно так, как было при Старкове. Команда заняла второе место, но играла безобразно. Пока я за Аленичева.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.05.2016 01:38
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +76

      takca 23 мая 2016, 19:28

      Приход Бердыева конец Спартаку. И дело не в тренере .Ведь был у Спартака тренер тренер входящий в тройку лучших европейских тренеров. Убрали не дали нормально поработать.А теперь хотят перейти на систему бей беги судья не свистнет.Пускай Аленичев работает.

      -1
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      Рейтинг: +40

      Salim73 23 мая 2016, 18:57

      Можно узнать в какой это спартаковский футбол? Чего они добились последнее 1у лет

      -2
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 23 мая 2016, 17:47

      А Бесков был не чужим до прихода в Спартак? Однако все победы с ним и после него сделали его своим. Я буду утверждать, что все заслуги Романцева благодаря фундаменту построенному Бесковым. Больше того, именно Романцев начал развал Спартака и именно благодаря его деятельности Спартак сейчас в этой яме.

      -2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 23 мая 2016, 16:42

      Смешной эксперт

      -1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 23 мая 2016, 15:56

      А что, лучше опять несколько лет гоняться за пресловутым, давно исчезнувшим "спартаковским духом"?

      0
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 23 мая 2016, 13:33

      Очень жаль но Бердыев сам в этом сезоне не пойдёт,,,,если в Ростове обеспечат условия,,,да и не гоже Ростов сейчас оставлять перед ЛЧ,,,А так был бы рад увидеть Бердыева в Спартаке или хотя бы Карпина вернули бы при нём хоть каждый год БОРОЛИСЬ за золото,два серебра и бронза тому в доказательства

      1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 23 мая 2016, 13:13

      чужих в Спартаке большая часть ёпт!

      2
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 23 мая 2016, 12:13

      Рейнгольд тоже становится чужим,и не только для спартака

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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 23 мая 2016, 12:11

      Дед, ну ты и маразматик, Ростов играл уныло. а наш Спартак с ДА во главе просто играл в супер атакующий футбол.. Тьфу. противно слушать этих недоэкспертов..

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 23 мая 2016, 11:01

      Несколько лет провёс в составе Спартака и говорит, как будто этот клуб вся его жизнь...Прежде чем судить, заглянул бы в свою статистику. Нападающий - 176 матчей за Спартак, 32 гола.......................... Оказывается его часто публикуют,потому что он ведёт свою "конференцию" на "спорт экспрессе" ...

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