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    Березовский: «Точка отсчета вылета «Динамо» из РФПЛ – наложение санкций со стороны УЕФА»

    Тренер вратарей «Динамо» Роман Березовский поделился мнением о причинах вылета московской команды из РФПЛ. Отметим, что бело-голубые впервые в истории покинули высший дивизион отечественного футбола.

    «Данный результат – цепь различных событий. Наверное, точкой отсчета можно считать наложение санкции со стороны УЕФА, а дальше все события одно за одним, как ком. Та же потеря лидеров очень сильно повлияла. Из тех ребят, кто остался, не смогли собрать боеспособный состав, долго не могли сыграть в одном сочетании. Конфликты и травмы не дали проявить себя тем, на кого была сделана ставка», – сказал Березовский.

    Источник: ТАСС

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    22.05.2016 23:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 23 мая 2016, 09:12

      Все вопросы к руководству клуба а не к УЕФА. И уж тем более не к игрокам. Тот же Шунин, спокойно ожидавший продолжения игры, вдруг ослеп и "контузился" только после того, как получил соответствующие указания от руководства клуба.

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