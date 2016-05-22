Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Торбинский заменит Дзагоева в составе сборной России на Евро-2016

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не поможет сборной России на Евро-2016. После матча 30-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:0) у игрока был диагностирован внутрисуставной перелом второй плюсневой кости. Место Дзагоева займет хавбек «Краснодара» Дмитрий Торбинский.

    Напомним, сборная России начнет подготовку к чемпионату Европы во Франции 24 мая.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.05.2016 19:28
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 23 мая 2016, 05:26

      Леонид Викторович берет опытных футболистов это раз, и армейцев это два. Поэтому лучшим бы решением было бы еще вызвать Павлюченко, Аршавина, Анюкова, Онопко, Малафеева, Овчинникова, Мостового, Саенко, и конечно же Виктора Понедельника!!""

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 23 мая 2016, 02:26

      Ну надо-же, может этот его золотой гол и дал рецидив прошлой раны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Пчела 672 22 мая 2016, 23:33

      Эх Дзага, Дзага, как блин не вовремя(( Дай бог, чтобы не сказалась такая ротация на результате, а может фартанёт, а может повезёт)) Удачи парняги

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 мая 2016, 23:01

      Торба? ну зачем, списанная она уже совсем, только место в заявке занимать будет, а вот Иванова зато думаю хрен же возьмет.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      ARMEN13 22 мая 2016, 22:30

      Блин это потеря. Алан единственный кому не было притензий после последнего евро!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 22 мая 2016, 22:12

      кто это?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 22 мая 2016, 21:56

      Та по большому счету, какой торба?..денисова и глушака вполне хватит в опорной зоне....предлагаю всем озвучить состав сборной на игру с англией.......игнатьева и миранчука надо было брать вместо дзагоева и широкова, и с фернандесом надо было активнее работать, чем с нойштедтером........а так мне представляется схема слуцкого 5х2х3.....в центре вася, игнаш и немец....по краям смоля и комбар.....в центр денисов и глушак......шатов, широков и коко (или федя)........если пропустим гол, то выйдут вместо шорокова дзюбинье, а вместо глушака мамаев (или самедов, если нужно будет поддавить на фланге)......это на матч с англией....с остальными скорее будет 4х2х3х1....у кого еще есть варианты?...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Arsenal-Zenit1994 22 мая 2016, 21:43

      Зато лезгинку в самолёте станцевал.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 22 мая 2016, 21:11

      Классный гол Голландии забил в 2008.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 мая 2016, 21:09

      Гнидер запретил своему работнику брать в сборную игроков Ростова, на который Гнидер очень сильно обиделся (до сих пор не могу понять почему именно и почему настолько сильно).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > vvv246 23 мая 2016, 00:04

      Можно подумать - ТЫ знаешь)
      Так-то понятно, что сезон для Гнидера получился затратным, Ростов оказался серьезным конкурентом - только в последнем туре удалось чемпионат выиграть! Но всё же думаю тут что-то другое, дело не только в деньгах, это какие-то личные обиды на Ростов.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11