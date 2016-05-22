Торбинский заменит Дзагоева в составе сборной России на Евро-2016

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не поможет сборной России на Евро-2016. После матча 30-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:0) у игрока был диагностирован внутрисуставной перелом второй плюсневой кости. Место Дзагоева займет хавбек «Краснодара» Дмитрий Торбинский.

Напомним, сборная России начнет подготовку к чемпионату Европы во Франции 24 мая.