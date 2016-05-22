Торбинский заменит Дзагоева в составе сборной России на Евро-2016

Леонид Викторович берет опытных футболистов это раз, и армейцев это два. Поэтому лучшим бы решением было бы еще вызвать Павлюченко, Аршавина, Анюкова, Онопко, Малафеева, Овчинникова, Мостового, Саенко, и конечно же Виктора Понедельника!!""
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не поможет сборной России на Евро-2016. После матча 30-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:0) у игрока был диагностирован внутрисуставной перелом второй плюсневой кости. Место Дзагоева займет хавбек «Краснодара» Дмитрий Торбинский.
Напомним, сборная России начнет подготовку к чемпионату Европы во Франции 24 мая.