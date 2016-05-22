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    Слуцкий: «Игроки «Ростова»? Одного удачного сезона недостаточно для вызова в сборную на чемпионат Европы»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал непопадание в заявку национальной команды на Евро-2016 игроков «Ростова», занявшего второе место.

    «Ростов» – тренерская команда, это первое. Во-вторых, был бы российский паспорт у Азмуна или Баштуша... Это я к тому, что ключевые роли там играют легионеры. К сожалению, у российских футболистов «Ростова» пока нет ни международного опыта, ни серьезного опыта выступлений за сборную. Финальная часть чемпионата Европы – слишком серьезное соревнование, чтобы подходить к нему без подготовки. Кроме того, принципиальным образом отличаются тактические схемы, используемые в «Ростове» и в национальной сборной. Тот же Новосельцев должен будет перестраиваться с игры в три центральных защитника на игру в два защитника. То же касается флангового защитника Кудряшова. На наш взгляд, это требовало бы определенного времени, а у нас и так будет самая короткая подготовка к турниру за последнее время. Тратить время на то, чтобы встроить игроков, не вызывавшихся ранее, мы не готовы.

    Джанаева не пришлось бы встраивать? Поймите, «Ростов» провел прекрасный сезон, они большие молодцы, все это будет учитываться в дальнейшем, но сегодня для игры на таком уровне необходимо иметь определенный опыт. Понимаю, если бы речь шла о совсем молодых игроках, вроде Жемалетдинова. Кстати, если бы он отыграл весь сезон, как концовку, был бы в сборной. Но мы говорим о более возрастных футболистах. Не забывайте, Кудряшов – 1987 года рождения, Джанаев – тоже. Одного удачного сезона недостаточно для вызова в национальную команду на чемпионат Европы», – заявил Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.05.2016 16:33
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 23 мая 2016, 13:34

      Леня говорит: одного сезона для Ростова недостаточно, чтобы брать в сборную.
      А сколько сезонов нужно? Они на пике формы, посмотри как проходит по краю
      Кудряшов, как умно играет Ерохин, как надежен Новосельцев. Странное объяснение, что значит клубный тренер, все по принципу дружеских отношений.

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 23 мая 2016, 10:10

      Вот будешь тренером сборной - решай как хочешь! А все остальное - это разговоры в пользу бедных!!

      0
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      Рейтинг: +345

      Totti11 23 мая 2016, 09:58

      Джанаев точно заслужил хотя бы поехать со сборной на Евро!!! Лодыгин столько ошибок надопускал за сезон, что диву даёшься как он вообще попал в заявку сборной!!! А, Леонид Викторович???

      0
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      Рейтинг: +345

      Totti11 23 мая 2016, 09:54

      И с Бубновым насчёт Новосельцева я согласен!!!

      0
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      Рейтинг: +345

      Totti11 23 мая 2016, 09:52

      Мне вчера стало понятно, что Слуцкий уже заранее проиграл Англичанам, когда у него ведущийв шутку спросил кого надо убрать из команды, а то братья Сафроновы едут в Лондон выступать. Какая-то обречённость чувствовалась в голосе! И сказал : " Я думаю нам это не поможет!" Разве так говорит тренер своим игрокам и своей стране, которая переживает за футбольную сборную!!! Тьфу.... заранее обкакались!!! нельзя так делать! Нечего было из группы выходить тогда с таким настроем!!! А хороший настрой в спорте, 50% успеха!!!

      -1
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      Рейтинг: +345

      Totti11 23 мая 2016, 09:43

      На мой взгляд, не прав Слуцкий! Торбинского вызвыли вместо Дзагоева! А Дмитрий в этом сезоне ничего выдающегося на показал!!! Если он его взял на место левого защита, то Кудряшов сильнее, хоть вписуй его в игру, хоть не вписуй! А если на место полузащитника то можно было и Канунникова и Полоза и Касаева взять!!!

      -1
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      Рейтинг: +208

      Kurp 23 мая 2016, 09:30

      Вообще- то в сборную берут лучших. А эти рассуждения, как встроить
      в схему Кудряшова, Ерохина, Новосельцева они наивны, потому, что все они профессионалы. Какое-то неубедительное объяснение.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 23 мая 2016, 06:08

      время покажет

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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 22 мая 2016, 22:29

      Глупо, надо брать людей которые на пики формы сейчас. Что за бред что за опыт. У нас всегда много опыта игры нет!!! Игнашевич супер опыт в защите 0!!!

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      Рейтинг: +17

      Сергей78 22 мая 2016, 22:15

      Странно… А в Англии Варди уже в сборной и туркам отгрузил сегодня… С нами все понятно. Выйдут из группы, Мутко назовет героями и скажет удачно выступили…

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