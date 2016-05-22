Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гаджиев: «Амкар» в этом сезоне выступил удовлетворительно»

    Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итоги сезона для своей команды.

    «Сезон получился сложным для нас. К сожалению, очень часто приходилось менять ведущих игроков из-за травм и дисквалификаций. Значительные изменения, особенно в линии обороны мешали более удачному выступлению. В состав у нас влились 8 – 10 человек из тех, кто в прошлом сезоне не играл или кого не было, а это слишком много. Зато получили целую группу игроков, россиян, которые уже имеют опыт выступления в чемпионате. Надеемся, это им поможет в следующем сезоне. Исходя из всего этого, скажу, что мы выступили удовлетворительно.

    «Амкар» должен частично укрепиться, как модно сейчас говорить, – точечно. Это первое. А второе, считаю, что у значительной группы игроков есть потенциал и они могут играть лучше, чем сейчас», – заявил Гаджиев.

    Источник: ФК «Амкар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.05.2016 13:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11