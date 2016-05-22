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  • Игнатьев: «Слуцкий берет ответственность за вызов Широков на себя, нужно ему поверить»

Игнатьев: «Слуцкий берет ответственность за вызов Широков на себя, нужно ему поверить»

22 мая 2016, 13:31
2

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своими мыслями о списке футболистов, вызванных действующим наставником национальной команды Леонидом Слуцким для подготовки к чемпионату Европы 2016 года.

«Для меня некая загадка – это Роман Нойштедтер, потому что большая армия как специалистов, так и болельщиков не видела его в деле. Я не знаю, насколько он серьезен. Но мы должны отталкиваться от решения нашего тренерского штаба. Я убежден, что они ездили его просматривать и внимательно изучать, иначе не делали бы шаги в предоставлении ему российского гражданства. Долгое время не играл Роман Шишкин. Но выбор понятен: он последние игры за «Локомотив» играет и центрального защитника, но он вообще крайний правый или левый защитник. Наверное, он сможет заменить Кузьмина и дублировать позицию центрального защитника. К сожалению, нет Юрия Жиркова, но нам объяснили, что он получил травму.

Логично возникает вопрос о Романе Широкове: он сейчас без игровой практики. Было бы больше сомнений, если бы он играл в любой другой команде, кроме ЦСКА. Слуцкий прекрасно знает его возможности и функциональное, а также игровое состояние. Широков не играл в составе ЦСКА в последних турах, потому что ему надо было завоевывать чемпионство. А там на средней линии играют Еременко, Натхо и Вернблум, поэтому, справедливости ради, места Широкову на поле не достается. Но Слуцкий берет Романа, потому что видит его каждый день на каждой тренировках и в какой-то степени несет за него ответственность. Здесь надо поверить главному тренеру сборной в выборе данного кандидата», – отметил Игнатьев.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Широков Роман Слуцкий Леонид Игнатьев Борис
Комментарии (2)
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Вомбат
1463934666
Просто Слуцкий не хочет портить отношений. Но в основе мы Широкова не увидим, да и на замене вряд ли. Разве что в самом конце, если будем побеждать Уэльс - под премиальные.
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Samov@r
1463943801
Широков на последок может забить))))мышцы
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