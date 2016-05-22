Олег Иванов: «Не могу сказать, что удивлен кому-то в заявке сборной на Евро-2016»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал о том, как он отреагировал на свой вызов в сборную России для подготовки чемпионату Европы 2016, который пройдет во Франции.

«Был ли уверен, что попаду в итоговую заявку на Евро? Работал и надеялся на вызов. Узнал тогда же, когда и все. Не могу сказать, что удивлен кого-то видеть в этом списке. Тренер решает, кто этого больше достоин. Испытал радость от проделанной работы и потраченного труда. Будем готовиться, постараемся проявить лучшие качества, а там будет видно. Мы еще не собирались, и конкретных задач перед нами не ставили. Встретимся все, тогда и разберемся», – сказал Иванов.