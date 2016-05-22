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    Защитник «Динамо» Ещенко избит в Москве

    Защитник московского «Динамо» Андрей Ещенко сегодня утром подвергся нападению в центре Москвы. Как сообщает Life.ru, автомобиль Range Rover остановился на площади Никитских Ворот, после чего у машины произошла драка. Водитель и пассажир внедорожника в течение нескольких минут избивали молодого человека, а потом сели в машину и уехали. По предварительным данным, конфликт произошел еще в салоне автомобиля, а продолжился уже на улице.

    На место событий уже прибыли сотрудники полиции. Ещенко для дальнейшего разбирательства доставлен в ОВД.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2016 12:24
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +40

      Omanid87 22 мая 2016, 16:33

      Да вроде дома он

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Серёга-Динамовец 22 мая 2016, 13:46

      Надо разбираться-может к Динамо это не имеет никакого отношения.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 22 мая 2016, 13:38

      Есть видос?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат 22 мая 2016, 13:31

      Естественно, напавших на Ещенко никто них искать не будет. Раз доставили в ОВД, значит еще добавят потерпевшему. Чтобы не зря доставляли. У Динамо по старой памяти много фанатов в ментовке.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -8

      halk1981 22 мая 2016, 13:06

      вот гады

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 мая 2016, 13:00

      Не думаю,что он с фанатами катается в машине.Наверное в ОВД ещё отхватит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 22 мая 2016, 12:56

      видимо зарплату выдавали по итогам сезона...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 22 мая 2016, 12:50

      И после этого фанаты хотят, чтобы они остались в клубе? Я бы сразу контракт разорвал и свалил.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > bset 22 мая 2016, 12:58

      Куда?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK > андрей андреев 22 мая 2016, 13:01

      К Карпину в Торпедоооо)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > андрей андреев 22 мая 2016, 13:04

      Да хоть карьеру завершать. Но такое терпеть я бы не стал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      yurdin > bset 22 мая 2016, 13:41

      Ещенко ваще то на контракте в Анжи, в ДМ был в аренде до конца сезона. Рукоприкладствовать- не дело. Если не дано человеку играть на высоком уровне, то хоть убей, а толку не будет.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > bset 22 мая 2016, 20:15

      На этом сайте было что игроки Анжи платят тренеру,он дальше и т.д.Ты правда думаешь,что в России можно скрыться? Вспомни Сычева

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 22 мая 2016, 12:44

      вот так и со сборной нужно, проиграли получили пиздюлей,

      2
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 22 мая 2016, 12:44

      Угрозы фанатов исполняются.

      4
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