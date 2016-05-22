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    Джанаев: «Небольшой осадок от сезона в исполнении «Ростова», конечно, есть»

    Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев остался недоволен тем, что команда так и не смогла завоевать первое место в чемпионате России.

    «Сезон получился безумно тяжелым, напряженным. До последнего тура судьба чемпионства была подвешена. Не все зависело от нас, все было в руках ЦСКА, поэтому осадок небольшой, конечно, есть. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Конечно, мы понимали, что можем стать первыми. Но мы все равно сделали большое дело для нашего города, наших болельщиков. Я горд, что у нас есть прекрасный коллектив, с которым многие теперь будут считаться», — заявил Джанаев.

    Источник: Р-Спорт

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    22.05.2016 10:28
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1289

      каа 22 мая 2016, 15:46

      ВЫ проиграли не в последнем туре... а в Саранске...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +319

      Beim 22 мая 2016, 13:22

      Джанай один из главных героев Ростова, жаль в Спартак когда был не показывал такой уровень

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 22 мая 2016, 11:32

      Для меня Вы всегда первые! Спасибо Вам!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 22 мая 2016, 11:25

      Этот парень явно играл на чемпионском уровне, поэтому его я понимаю.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 мая 2016, 11:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жаль что только вы не всегда ЧЕСТНО очки зарабатывали-но Бог вам судья.

      -14
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Диктор 22 мая 2016, 11:27

      Не нам,а судьям судья на суде

      0
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Диктор 22 мая 2016, 11:31

      Кончай причитать, нытло.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Диктор 22 мая 2016, 12:37

      Кто вам виноват?Вы только ныть и можете.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > Black Giz 22 мая 2016, 12:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я не ною-просто ПРАВДУ говорю-а ныли как раз вы,когда вашу команду на допинг проверяли.

      -7
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > Диктор 22 мая 2016, 12:57

      Почему очки не честно заработаны? Ростов судьи тянули? А для чего?

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > АИН-27 22 мая 2016, 12:59

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      Откуда я знаю-почему? Ну почему то два гола из офсайта вам засчитали в игре со Спартаком.

      -5
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      Рейтинг: +520

      Boozman > Диктор 22 мая 2016, 13:06

      Ты до сих пор скулишь про матч со Спартаком, но то, что оффсайды либо липовые, либо на грани и что они нихрена никакой игры не показывали, и то, когда подсуживали в пользу Спартака, умалчиваешь))

      1
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > Boozman 22 мая 2016, 13:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Очень жаль что ваши болельщики только и могут что оскорблять-скулить и т.д. Прекращаю вести с вами диспут-не можите правду признать-повторю Бог вам судья.

      -4
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      Рейтинг: +520

      Boozman > Диктор 22 мая 2016, 13:29

      И Вам Бог судья, уважаемый, если не видите правду и не признаёте, что Спартак во многом судьи пытались тащить и сразу от контраргументов отнекиваетесь))

      3
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      Рейтинг: +99

      Bekkz > Диктор 22 мая 2016, 14:43

      Работа диктора пиздеть, что на бумажке написано. Своих мозгов диктор не имеет право иметь.

      2
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      Рейтинг: +99

      Bekkz > Диктор 22 мая 2016, 14:46

      Диктор читает по бумажке. Что ему напишут, то он читает. Своих мозгов у диктора не может быть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Bekkz 22 мая 2016, 14:52

      Не надо лишний раз подтверждать что болельщики Ростова-простое быд.ло.Хотя у вас много очень таких.

      -2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Диктор 23 мая 2016, 14:39

      Бла-бла-бла.

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      Рейтинг: +208

      Kurp 22 мая 2016, 10:54

      Молодцы!!! Спасибо за сезон, Вы все равно лучшие!!!

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 мая 2016, 10:32

      Конечно хотелось1,были бы 4-5 и разговоров не было бы))) Вы мододцы

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