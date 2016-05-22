Габулов: «Наше сотрудничество с «Динамо» прекращено»

Вратарь «Динамо» Владимир Габулов в следующем сезоне не будет выступать за команду в ФНЛ. Напомним, что ранее появилась информация, что футболист пообещал болельщикам остаться игроком бело-голубых даже в случае вылета из РФПЛ.

«Очень жаль, что в итоге это произошло. Мы все бились до конца и старались переломить ситуацию. К сожалению, нам это не удалось. Может быть, это было суждено нам свыше. Или решено.

Я хотел бы поблагодарить всех, с кем на протяжении этих лет мне довелось поработать в «Динамо». Всем, кто причастен к футбольному клубу «Динамо», всем болельщикам, которые поддерживали меня, всем тем, кто критиковал меня — я говорю спасибо.

Играя за «Динамо», я всегда чувствовал поддержку болельщиков. Да, что-то получалось, что-то нет, но я могу с уверенностью сказать, что я всегда отдавал себя на 100% команде, на 100% игре.

Хочу подчеркнуть, что с тех пор как «Динамо» отозвало свое предложение о продлении контракта, сделанное мне в конце первого круга чемпионата России, никаких предложений о продлении контракта или проведении переговоров о его продлении я от руководства клуба не получал. Сегодня у нас состоялся разговор с руководством «Динамо», в результате которого наше сотрудничество было прекращено», — сообщил Габулов на своем официальном сайте.