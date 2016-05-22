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Габулов: «Наше сотрудничество с «Динамо» прекращено»

22 мая 2016, 06:13
28

Вратарь «Динамо» Владимир Габулов в следующем сезоне не будет выступать за команду в ФНЛ. Напомним, что ранее появилась информация, что футболист пообещал болельщикам остаться игроком бело-голубых даже в случае вылета из РФПЛ.

«Очень жаль, что в итоге это произошло. Мы все бились до конца и старались переломить ситуацию. К сожалению, нам это не удалось. Может быть, это было суждено нам свыше. Или решено.

Я хотел бы поблагодарить всех, с кем на протяжении этих лет мне довелось поработать в «Динамо». Всем, кто причастен к футбольному клубу «Динамо», всем болельщикам, которые поддерживали меня, всем тем, кто критиковал меня я говорю спасибо.

Играя за «Динамо», я всегда чувствовал поддержку болельщиков. Да, что-то получалось, что-то нет, но я могу с уверенностью сказать, что я всегда отдавал себя на 100% команде, на 100% игре.

Хочу подчеркнуть, что с тех пор как «Динамо» отозвало свое предложение о продлении контракта, сделанное мне в конце первого круга чемпионата России, никаких предложений о продлении контракта или проведении переговоров о его продлении я от руководства клуба не получал. Сегодня у нас состоялся разговор с руководством «Динамо», в результате которого наше сотрудничество было прекращено», — сообщил Габулов на своем официальном сайте.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Динамо Габулов Владимир
Комментарии (28)
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VITPO
1463887220
Удачи в другом клубе.
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subbotaspartak
1463887588
Крысы побегут
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TOMSK2010
1463889156
При чем тут крыса?! Если с ним не продлили контракт
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BarcelonianDestroyer
1463891839
Отвратительное Динамо,как клуб,который играет,как руководство клуба,единственное жаль болельщиков:( это горько
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Kulimen
1463895549
Денег на контракт вратарю не нашлось, зато агенту Роналду денег отвалили.
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арейская
1463896745
Хороший вратарь, найдёт себе место в клубе посолиднее
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maior-60
1463901408
Крысы разбегаются с тонущего корабля первыми.
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azar800
1463903103
Да разбегаться начали, нет что бы клубу помочь вернуться, а ну да это же Габулов, а не Делпьеро или Баттистута
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narkozanos
1463908717
А чё он за базар не ответил свой?он же говорил в ФНЛ даже будет выступать,тёлки бело-голубые
Ответить
Kos77
1463909162
Пусть в зеньку идет. Все лучше, чем грек))
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