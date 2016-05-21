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    Чеснаускис: «Как игроки «Динамо» могли допустить вылет? Испортили такую историю»

    Бывший полузащитник «Динамо» Эдгарас Чеснаускис назвал трагедией вылет своей бывшей команды из РФПЛ. Отметим, что московский клуб впервые в истории покинул элитный дивизион чемпионата России.

    «Динамо» в ФНЛ – это трагедия. Я шокирован таким исходом чемпионата России. Как вообще можно было такое допустить? Такую историю испортили... Сейчас ищу себе команду, хочу еще поиграть. Перейти в «Динамо»? Возможно, вдруг помогу им вернуться в РФПЛ», – сказал Чеснаускис в разговоре с корреспондентом «Бомбардира» Иваном Адаменко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2016 22:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 22 мая 2016, 03:17

      «Сатурну» мля с «Москвой» помоги,помощничек блин нашелся)

      -1
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