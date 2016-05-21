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    Карпин: «За сезон поставлю себе «неуд»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин подвел итоги сезона, в котором его команда вылетела из ФНЛ.

    – Команда вылетела во вторую лигу, но, думаю, что невооруженным глазом заметно, что весной игра стала лучше, усилилась, статистически набрала намного больше очков за меньшее количество игр. Работа была проделана зимой на сборах и плоды свои принесла. Но этого не хватило для того, чтобы выполнить задачу, многое было потеряно в осенней части. Я хотел бы ребят поблагодарить. Пусть четыре последние игры с турнирной точки зрения ничего для нас не решали, но для имиджа, для самолюбия каждого игрока эти матчи были важны. Никто не расслабился, все выложились, и результат, соответственно, пришел.

    – В свое время Вы занимали пост гендиректора большого клуба. Скажите, гендиректор Карпин какую бы оценку поставил Карпину – тренеру?

    – Неудовлетворительно, раз вылетели, что еще может быть.

    Источник: ФК «Торпедо»

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    21.05.2016 22:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 24 мая 2016, 09:53

      А помоему подтвердил свой класс Валерий)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 мая 2016, 00:03

      Правильно себя оценил))))По делу)

      0
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    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 21 мая 2016, 23:55

      и как он тренировал спартак?

      -1
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      ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный > Raxor 22 мая 2016, 03:19

      лучше чем все кто был после него)2 место,это не 5ое нынешнее

      2
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Raxor 24 мая 2016, 00:02

      Посмотри таблицу тех сезонов....

      0
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