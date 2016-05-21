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    Шишкин: «О вызове на Евро-2016 я узнал из интернета»

    Защитник «Локомотива» Роман Шишкин прокомментировал свой вызов в сборную России на Евро-2016.

    «Честно, не ожидал, просто так сложилось, что из-за травмы я пропустил практически все сборы, вторую часть чемпионата чуть ли не всю пропустил, вышел только в последних трех матчах. Процентов на 30 я, конечно, думал, что меня могут вызвать в сборную, но вообще тяжело было это представить. Но я уже полностью набрал форму и готов помочь сборной на Евро. Но мой вызов, я думаю, больше связан с травмированными игроками. Я узнал обо всем из интернета», – заявил Шишкин.

    Источник: Р-Спорт

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    21.05.2016 21:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +31

      Puteec 22 мая 2016, 17:43

      я тоже не ожидал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 мая 2016, 12:31

      поздравляю!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 22 мая 2016, 03:25

      даже тебе это тяжело было представить,а представь как были удивлены простые болелы

      -2
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