Черевченко: «Стремление «Локомотива» попасть в еврокубки перевернул один человек»

Наставник «Локомотива» Игорь Черевченко после победы в матче 30-го тура с «Мордовией» (3:0) заявил, что причиной непопадания железнодорожников в еврокубки стал определенный человек. Напомним, красно-зеленые финишировали на шестом месте, не сумев добыть путевку в Лигу Европы.

«Сезон комментировать… Обидно, что весь сезон шли в лидирующей тройке-четверке, а концовку провалили – есть субъективные и объективные причины. Не буду вдаваться в подробности, вы все не первый день в футболе.

За пять туров до конца наши стремления попасть в еврокубки перевернул один человек. Фамилию его вы все знаете, при встрече я ему никогда руки не подам.

Покину ли я пост главного тренера «Локомотива»? У меня действующий контракт, а слухи я не комментирую. Это слухи», – сказал Черевченко.