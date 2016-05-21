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  • Черевченко: «Стремление «Локомотива» попасть в еврокубки перевернул один человек»

Черевченко: «Стремление «Локомотива» попасть в еврокубки перевернул один человек»

21 мая 2016, 17:25
12

Наставник «Локомотива» Игорь Черевченко после победы в матче 30-го тура с «Мордовией» (3:0) заявил, что причиной непопадания железнодорожников в еврокубки стал определенный человек. Напомним, красно-зеленые финишировали на шестом месте, не сумев добыть путевку в Лигу Европы.

«Сезон комментировать… Обидно, что весь сезон шли в лидирующей тройке-четверке, а концовку провалили – есть субъективные и объективные причины. Не буду вдаваться в подробности, вы все не первый день в футболе.

За пять туров до конца наши стремления попасть в еврокубки перевернул один человек. Фамилию его вы все знаете, при встрече я ему никогда руки не подам.

Покину ли я пост главного тренера «Локомотива»? У меня действующий контракт, а слухи я не комментирую. Это слухи», – сказал Черевченко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Локомотив Мордовия Черевченко Игорь
Комментарии (12)
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Грыззь
1463840978
Всегда виноват кто то...
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Arsenal-Zenit1994
1463841134
Это он про кого?
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андрей андреев
1463842301
Бердыев?
Ответить
Artemka69
1463842468
Жаль если уволят!!!((((
Ответить
Kuban23
1463844695
ну наверно просто забивать надо больше... Мне кажется удачи не хватило.
Ответить
kvm
1463844923
оля?
Ответить
multiscan
1463846240
Как мне кажется,отказ называть виновника случившегося, в данном случае, - просто отмазка от собственных ошибок.
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1463853066
Смородина или Якунин? Не может быть!
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slavа0508
1463853401
И этот один человек наверное по фамилие Черевченко
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