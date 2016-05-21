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    Червиченко: «Смешно, когда Кокорина берут в сборную, а игроков «Ростова» нет»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу заявки сборной России на Евро-2016.

    – В различных СМИ уже увидел один из вариантов, который мне показался не совсем оптимальным. В частности, якобы Широков, Жирков и Кержаков не поедут на Евро. И также в списке не было ни одного игрока «Ростова».

    – Вы бы взяли Жиркова, Кержакова и Широкова на Евро?

    – Кержакова и Широкова, наверное, нет. А вот Жиркова, на мой взгляд, не брать на Евро неправильно. Не вижу того, кто бы мог сыграть на левом фланге лучше, чем он. Если честно, ситуация, когда Комбаров попадает в этот список, а Жирков нет, выглядит неправильно. Помимо этого еще есть несколько спорных позиций. Но Слуцкому отвечать за результат. Поэтому ему и решать.

    – Гилерме – спорная позиция?

    – Сто процентов. Самое смешное, что в сборной не нашлось места игроку команды, которая идет на втором месте в РФПЛ, и, возможно, еще займет первое место. Я про «Ростов». Тот же Сослан Джанаев, который весной имел 7-8 «сухих» матчей в РФПЛ подряд. Плюс его команда вообще меньше всех пропускает. Странно, если такой голкипер не попадет в итоговый состав. Видно, это какая-то ревность Слуцкого.

    – Какие перспективы?

    – Если нам на Евро с таким составом попадется хорошо бегущая команда, то нам нечего будет ей противопоставить. Помните, когда нам попался Алжир на ЧМ-2014? У них все молодые неслись, а наши стояли, словно столбы, чтобы их обходили. Думаю, теперь будет что-то подобное.

    – Кокорина стоит брать на Евро?

    – Его попадание в сборную будет выглядеть смешным. Человек только три гола забил за сезон, но в сборную вызван. Смешно. Хотят же взять на Евро никому неизвестного немецкого парня Нойштедтера. Вы тогда и нападающего натурализуйте. А то ехать во Францию с двумя с половиной нападающими странно, особенно, для сборной, которая якобы претендует на четвертьфинал Евро.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.05.2016 01:18
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 21 мая 2016, 22:11

      ОБОСРЕТСЯ ЛЕНЯ, А МУТКО ВСЕ НА НЕГО СПИШЕТ, И СНОВА МУТКО ПЛЮШЕВЫЙ, А ЛЕНЯ ВРАГ НОМЕР ОДИН!

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing 21 мая 2016, 18:01

      Кокорина не уровень Сборной - это факт,как минимум в цифрах.Вопросы,как?,зачем? и почему? Она в сборной-это да,смешно,надо задать Слуцкому,ему отвечать за Евро,а вот на самом Евро уже реально будет не смешно,а даже очень печально.

      2
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 21 мая 2016, 14:25

      Случкий конечно грамотный мужик, но сборная как всегда ничего не покажет . Зачем полемику разводить ? Смеритесь !!!

      2
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      Рейтинг: +3933

      Kollljan 21 мая 2016, 12:33

      Слуцкий завалит Евро. Вопрос только, по недомыслию или со злонамеренными целями?

      1
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 21 мая 2016, 09:54

      Лишний раз убеждаюсь,что главный тренер сборной должен быть освобожденным и заниматься только сборной,иначе степень пристрастия всегда будет высокой ,игроки своего клуба будут приоритетными,а это будет мешать объективной оценки их готовности! Пора серьезно наигрывать состав к первенству мира,а унас до сих пор
      сборная начиная с главного тренера-это авральный вариант с непонятными перспективами!

      5
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      Рейтинг: +25

      glumm 21 мая 2016, 09:53

      Слуцкий знает что делает

      -1
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 21 мая 2016, 09:53

      Было бы очень смешно, если бы не было так грустно.

      2
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      Рейтинг: +208

      Kurp 21 мая 2016, 09:21

      Червиченко прав, по поводу Жиркова полностью согласен. Из Ростова можно
      было взять и Новосельцева и Кудряшова , да и Джанаев хорош. Из вратарей
      он сейчас самый стабильный, уверенный, надежный.
      Слуцкий клубный тренер и этим все решается по поводу состава сборной.

      7
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 21 мая 2016, 08:30

      Абсолютно согласен по-поводу Жиркова,а вот Джанаев,чем он заслужил вызов в сборную?!тем что у него одни из лучших центральных защитников в ЧР? Но и Гильерме там нечего делать,вариантов вместо любого из них предостаточно на самом деле

      1
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde > skipushkach 21 мая 2016, 11:54

      Тем, что Джанаев тащит все что можно, а ииииигорь за половиной мячей не прыгает. Ну и не надо ссылаться на защиту, у ЦСКА ведь лучшая защита в России, сборника типа.

      3
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > skipushkach 21 мая 2016, 22:08

      ТЫ САМ ТО ПОНЯЛ ЧТО ТЫ НАПИСАЛ? ПОЛУЧАЕТСЯ ТЫ ГОВОРИШЬ ЧТО У РОСТОВА ЗАЩИТА ЛУЧШЕ ЧЕМ У ТВОЕГО КОНИФЕЯ?

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      Рейтинг: +137

      tanis 29 21 мая 2016, 08:16

      Жиркова точно не будет хватать.

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