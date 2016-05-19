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    Виллаш-Боаш: «Малафеев – символ «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш уверен, что вратарь Вячеслав Малафеев является символом клуба и города, который он представляет.

    «Памятник Малафееву после 17 лет в «Зените"? Было бы здорово! Слава – символ «Зенита». Он тепло встретил меня в Санкт-Петербурге, помог мне выбрать дом. Он на втором месте среди тех, кто провел за команду больше всех матчей. Мы с ним разговаривали на эту тему.

    К сожалению, мы не смогли дать ему столько игрового времени, сколько заслуживает его карьера. Тем не менее он остается частью города и клуба», – сказал португалец.

    Сегодня Малафеев был включен в Зал славы клуба и провел последнюю тренировку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.05.2016 16:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 мая 2016, 01:36

      Малафеев был не хуже Лодыгина в то время, но Боаш плотно усадил его на скамейку, отчего желания активно тренироваться у возрастного игрока поубавилось

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 19 мая 2016, 21:45

      Жаль что боаш уходит только сейчас на не пол года назад.... из-за него мы просрали чемпионство...

      1
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      Рейтинг: +1810

      gor77 19 мая 2016, 17:49

      Не смешно и... теперь это мнение никого не интересует. Малафеев действительно заслуживал более лучшего отношения к себе. Больше добавить нечего.

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