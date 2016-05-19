РФС подаст заявку в УЕФА с просьбой развести команды из России и Косова

Министр спорт РФ Виталий Мутко рассказал, что РФС подаст заявку в УЕФА с просьбой разводить команды из России и Косова при жеребьевках турниров.

«Россия, конечно, подаст такую заявку», – сказал Мутко.

Решение о включении Федерации футбола Косова в состав УЕФА было принято на конгрессе организации в начале мая. После этого генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис сообщил, что некоторые футбольные федерации, помимо сербской, также изъявили желание разводить их команды при жеребьевках турниров с коллективами из Косова.