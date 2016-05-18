Каборе дисквалифицирован на два матча за оскорбительный жест

В среду были вынесены решения на очередном заседании КДК РФС по матчу 29-го тура, в котором ЦСКА принимал «Краснодар».

«В матче ЦСКА – «Краснодар» болельщики ЦСКА использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 70 тыс. рублей. У «Краснодара» был удален Каборе за оскорбительный жест в адрес игрока соперника, также после матча он использовал оскорбительные выражения в подтрибунном помещении в адрес помощника судьи.

Шарль Каборе прислал в КДК РФС письмо, в котором извиняется перед Понтусом Вернблумом, клубом ЦСКА и судьями матча. Приняв во внимание это письмо и тот факт, что подобное нарушение является первым для Каборе в этом сезоне, мы приняли решение дисквалифицировать игрока «Краснодара» на два матча», – рассказал Председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, что матч 29-го тура российский Премьер-лиги ЦСКА – «Краснодар» закончился со счетом 2:0.