Самба хочет играть в Китае или ОАЭ

Защитник московского «Динамо» Кристофер Самба не намерен продлевать свой контракт с клубом, который рассчитан до середины 2016 года. У него есть вариант трудоустройства в Англии, но сам 32-летний футболист хочет продолжить карьеру в Китае или Эмиратах.

Cамба переехал в российскую Премьер-лигу в феврале 2012 года, подписав контракт с махачкалинским «Анжи». Но уже зимой 2013-го перешел в английский «Куинз Парк Рейнджерс». Летом африканец вновь вернулся в «Анжи». После Самба перебрался в московское «Динамо» на тех же контрактных условиях. В составе бело-голубых защитник провел 52 матча и забил 8 мячей.

По информации Transfermarkt, сумма трансфера футболиста оценивается в 4 миллиона евро.