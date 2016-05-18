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Самба хочет играть в Китае или ОАЭ

18 мая 2016, 12:06
4

Защитник московского «Динамо» Кристофер Самба не намерен продлевать свой контракт с клубом, который рассчитан до середины 2016 года. У него есть вариант трудоустройства в Англии, но сам 32-летний футболист хочет продолжить карьеру в Китае или Эмиратах.

Cамба переехал в российскую Премьер-лигу в феврале 2012 года, подписав контракт с махачкалинским «Анжи». Но уже зимой 2013-го перешел в английский «Куинз Парк Рейнджерс». Летом африканец вновь вернулся в «Анжи». После Самба перебрался в московское «Динамо» на тех же контрактных условиях. В составе бело-голубых защитник провел 52 матча и забил 8 мячей.

По информации Transfermarkt, сумма трансфера футболиста оценивается в 4 миллиона евро.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Трансферы Динамо Самба Кристофер
Комментарии (4)
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STAFOR13
1463563398
он хочет играть где больше дадут
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SE PAVLOV
1463569064
Прфсионал , мать его !
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yurdin
1463589319
Оно и верно- в этом возрасте пора задумываться о будущем после футбола.
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yurdin
1463589368
Комментарий удален.
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