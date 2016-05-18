Сантуш: «Я уверен, что Португалия может выиграть Евро-2016»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подчеркнул, что у его команды достаточно мастерства, чтобы победить на предстоящем чемпионате Европы.

«У нас есть свое понимание игры, в которой нет места неподвижным футболистам. Мне нравится мобильность, и по какой-то особой расстановке мы действовать не будем. Больше всего это будет похоже на 4-4-2. Я уверен, что мы можем выиграть турнир. У нас достаточно класса, чтобы обыграть любого соперника, так почему бы не верить в успех?» – задался вопросом Сантуш.

Также португальский специалист отметил потрясающую форму нападающего Криштиану Роналду.

«Я уверен, что Роналду находится в идеальной форме как психологически, так и физически. Сейчас он готовится к финалу Лиги чемпионов УЕФА, но я не сомневаюсь, что он будет готов выложиться на все сто и в матчах за сборную Португалии».