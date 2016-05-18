Милнер: «Ливерпуль» думает только о победе в Лиге Европы»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер отметил важность предстоящего финального матча Лиги Европы с «Севильей». Напомним, встреча состоится сегодня в Базеле и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Мы думаем только о победе в турнире. Люди играют в футбол, чтобы участвовать в матчах повышенной значимости. В любом случае в конце карьеры будешь вспоминать то, что успел выиграть. Очень много сил тратится на то, чтобы попасть в четверку сильнейших в своем чемпионате.

Конечно, все хотят выступать в Лиге чемпионов, но если завершаешь карьеру, не добившись ничего, кроме просто участия в Лиге чемпионов, да пусть хоть в течение шести сезонов кряду, то кому до этого какое дело? Будет очень обидно, если все наши прекрасные матчи в этом турнире ни к чему не приведут», – сказал Милнер.