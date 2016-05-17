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  • Федун: «После матча «Спартак» – «Зенит» у меня чуть инфаркт не случился»

Федун: «После матча «Спартак» – «Зенит» у меня чуть инфаркт не случился»

17 мая 2016, 15:31
6

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал об отношении к второй команде красно-белых, а также признался, что после матча с «Зенитом» (2:5) у него едва не случился инфаркт.

«Спартак-2» продолжит существование, учитывая сложную финансовую ситуацию? Слушайте, зарплата одного легионера — вот бюджет второй команды. Потому, разумеется, мы продолжим этот проект. Благо оттуда появляются ребята в основную команду, вспомните тех же Кутепова, Зуева, Мелкадзе.

Да, команда провалила концовку сезона в ФНЛ, безвольно проиграла «Тосно», это неприятно. Но в целом проект оправдывает себя. Ребята моложе всех и при этом занимают высокие места в ФНЛ. Нравится ли, как играет «Спартак» Аленичева? Последние четыре игры — нравится. А после «Зенита» (2:5) у меня чуть инфаркт не случился, честно скажу», – сказал Федун.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зенит Спартак-2 Аленичев Дмитрий Федун Леонид
Комментарии (6)
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MrVanes-Zenit
1463494815
Да уровень слишком команд разный просто
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Диктор
1463495969
Спартак -2 знал что ему невозможно выйти вот и сливал очки нуждающимся.А так было же видно что Спартак-2 запросто вышел бы в высшую лигу.
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BuenosArgentina
1463500247
это как в том анекдоте : " Двое в похоронной процессии : А могли ещё пару голов забить... Да брось ты и так славненько получилось ! "
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Вомбат
1463500748
Вообще-то в эпоху Федуна Спартак дважды проигрывал Зениту со счетом 0:5. Почему Федун до сих пор жив?
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Zeff
1463525172
2:5 вполне прилично. Привыкай.
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