Федун: «После матча «Спартак» – «Зенит» у меня чуть инфаркт не случился»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал об отношении к второй команде красно-белых, а также признался, что после матча с «Зенитом» (2:5) у него едва не случился инфаркт.

«Спартак-2» продолжит существование, учитывая сложную финансовую ситуацию? Слушайте, зарплата одного легионера — вот бюджет второй команды. Потому, разумеется, мы продолжим этот проект. Благо оттуда появляются ребята в основную команду, вспомните тех же Кутепова, Зуева, Мелкадзе.



Да, команда провалила концовку сезона в ФНЛ, безвольно проиграла «Тосно», это неприятно. Но в целом проект оправдывает себя. Ребята моложе всех и при этом занимают высокие места в ФНЛ. Нравится ли, как играет «Спартак» Аленичева? Последние четыре игры — нравится. А после «Зенита» (2:5) у меня чуть инфаркт не случился, честно скажу», – сказал Федун.