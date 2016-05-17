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    Мельгарехо: «Я очень рад, что мне наконец удалось открыть счет голам за «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о впечатлениях от матча 29-го тура РФПЛ с «Тереком» (3:0), в котором он отметился дебютным голом за красно-белых.

    «Матч с «Тереком» получился непростым. Эта победа была нам крайне нужна для выхода в еврокубки. Я очень рад, что мне наконец удалось открыть счет голам за «Спартак», да и просто счастлив за всю команду, ведь теперь мы можем быть довольны собственными результатами. Я полностью влился в команду к концу сезона. Наконец-то случился мой первый гол, так что теперь могу в полной мере приносить пользу «Спартаку», — сказал легионер.

    Источник: Р-Спорт

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    17.05.2016 10:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100622

      zigbert 17 мая 2016, 14:42

      Рад за него.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 17 мая 2016, 14:08

      Дай Бог не последний. Удачи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 мая 2016, 13:59

      Начал-вот и сбавляй темпа.

      0
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