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Кононов поздравил ЦСКА с чемпионством

16 мая 2016, 22:13
19

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов после матча 29-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2) поздравил армейцев с чемпионством, хотя они еще не гарантировали себе титул.

«Поздравляю ЦСКА с чемпионством. Еще тур? Я думаю, все равно шансы большие», – сказал Кононов.

Также наставник поделился впечатлениями от игры.

«Первый тайм – живой, быстрый, прессинг с обеих сторон. К сожалению, пропустили после ошибки в центре поля, а во втором тайме пропустили быстрый гол. ЦСКА играл вторым номером, мы старались позиционно атаковать, но не получилось».

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Кононов Олег
Комментарии (19)
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Челнинец
1463426758
канечно уже все решено , все куплено, и матч слил краснодар 100%, ростов все равно лучше, и это в очной встрече они доказали)
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Диктор
1463426759
Да рановато пока.
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LOKOfanatik19
1463428436
Скорей всего да, болел сегодня за Краснодар, но что то резвые быки прогнулись под конями. Рубин не соперник ЦСКА, так что ЦСКА с чемпионством!!!
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Chernyi Lis
1463428448
может он! анонимку написал против ростова....))
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Krasnodar 123
1463429514
Да гражданин КОНОНОВ ваше дело ШВАХ! Готовьтесь к отставке !
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Apocalypse
1463429899
В последнем туре ничейка и плакало это 1-е место.
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vlad10180v
1463430500
даже ничья все равно цска на первом останется
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Chernyi Lis
1463430773
болею за ростов как и за лестер...чтоб еще раз было доказано что не деньги решают все!!!
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kotmyshka
1463432209
Похоже, сглазить хочет. Шутка!
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Black Giz
1463459696
Ой и рановато, господин Кононов.
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