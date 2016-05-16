Кононов поздравил ЦСКА с чемпионством

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов после матча 29-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2) поздравил армейцев с чемпионством, хотя они еще не гарантировали себе титул.

«Поздравляю ЦСКА с чемпионством. Еще тур? Я думаю, все равно шансы большие», – сказал Кононов.

Также наставник поделился впечатлениями от игры.

«Первый тайм – живой, быстрый, прессинг с обеих сторон. К сожалению, пропустили после ошибки в центре поля, а во втором тайме пропустили быстрый гол. ЦСКА играл вторым номером, мы старались позиционно атаковать, но не получилось».