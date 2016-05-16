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    Муса и Смолов сыграют с первых минут в матче ЦСКА – «Краснодар»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром». Напомним, встреча состоится сегодня в Химках и начнется в 19:30 по московскому времени.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, А. Березуцкий, М. Фернандес, Б. Натхо, Вернблум, Дзагоев, Еременко, Тошич, Муса.

    Запасные: Чепчугов, Васин, Панченко, Набабкин, Широков, Ткачев, Головин.

    «Краснодар»: Крицюк, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Торбинский, Мамаев, Газинский, Жоаозиньо, Каборе, Перейра, Смолов.

    Запасные: Дикань, Синицын, Марков, Эбуэ, Подберезкин, Лаборде, Быстров, Вандерсон, Ари.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2016 18:38
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