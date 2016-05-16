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    Смолов уверен, что сборная России сможет выйти в плей-офф Евро-2016

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов оценил шансы сборной России успешно выступить на чемпионате Европы во Франции.

    «Представлять Россию для меня – большая честь. Наши болельщики ждут хороших результатов, поэтому выступать за нее – большая ответственность, так что выход на Евро для нас очень важен. Лично моя главная цель, прежде всего, попасть в состав команды на столь крупный турнир. Думаю, если посмотреть на состав участников, то у нас неплохие шансы. Группа нам досталась по силам. Зная потенциал нашей сборной, уверен, что мы можем выйти в плей-офф», – сказал Смолов.

    Также российский форвард подчеркнул, что намерен сыграть на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

    «Тот факт, что чемпионат мира-2018 пройдет в России, приносит мне радость. Это событие мирового масштаба. И это очень мотивирует – далеко не каждому предоставляется возможность сыграть на чемпионате мира, да еще и в своей родной стране. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы попасть туда».

    Источник: YouTube

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    16.05.2016 17:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 17 мая 2016, 09:48

      Болеем за наших.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      denchik 59 16 мая 2016, 17:47

      ТВОИ ТО СЛОВА ДА БОГУ В УШИ

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > denchik 59 17 мая 2016, 16:06

      У бога ушей нет

      -1
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