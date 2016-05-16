Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Енисей»: «Наш клуб – не единственный, в котором пьют футболисты»

    Президент «Енисея» Виктор Кардашов прокомментировал слова депутата Законодательного собрания Анатолия Быкова, который обвинил игроков красноярской команды в употреблении алкоголя перед матчем с «Соколом».

    «Анатолий Быков уже давно неравнодушен к «Енисею», но я спокойно отношусь к этому, он вправе высказывать свое мнение. У меня же есть право по-своему реагировать на это. Когда узнал о высказывании Быкова, позвонил директору клуба Владимиру Евтушенко и попросил, чтобы он выяснил эту ситуацию у персонала. Может, кто-то уже на расстоянии, прямо с трибуны может определить – пьян человек или нет? Я так не умею!

    Футбольные люди стараются освобождать наш футбол от негатива. Стоит же сказать что-то неподтвержденное, так вся страна звонить начинает. Мне что, в суд идти и доказывать, что никто не пил? Думаю, что красноярский «Енисей» — это не единственный клуб, в котором футболист может выпить. У нас уже были подобные случаи, и когда они устанавливались, игрок нес ответственность. Так будет и сейчас. Комсомольских собраний проводить не будем, некоторые нарушения прощаются два раза – первый и последний. Санкции на футболистов будет накладывать директор клуба – это его полномочия, он заключает с футболистами контракты и вправе с них спрашивать.

    В «Енисее» будут изменения, у клуба есть учредители, которые отреагируют на неудачное выступление во второй половине чемпионата. Так получилось, что дома проиграли все, что только можно. Конечно, это неприятно», – сказал Кардашов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.05.2016 16:49
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6

      xuba 21 мая 2016, 00:10

      синики

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 20 мая 2016, 03:10

      Всех расстрелять !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 17 мая 2016, 09:00

      «Наш клуб – не единственный, в котором пьют футболисты»
      и
      «Думаю, что красноярский «Енисей» — это не единственный клуб, в котором футболист может выпить. У нас уже были подобные случаи, и когда они устанавливались, игрок нес ответственность»
      абсолютно разные вещи (весь клуб пьет [регулярно] и один человек выпил и был наказан за это)...
      Ох уж эти заголовки...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 16 мая 2016, 18:40

      Клуб, в котором они пили, был ночной.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      Жека 35 16 мая 2016, 18:36

      Уже подташнивает от педиков-стукачей в нашем спорте...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 16 мая 2016, 18:01

      Алкоголь це допинг?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11