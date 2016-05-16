Орлов: «Хочется видеть в «Зените» Пеллегрини. Он не такой истеричный, как Моуринью»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, кто должен сменить Андре Виллаш-Боаша на посту наставника «Зенита».

– В Англии пошли слухи о возможном переезде в Питер Жозе Моуринью.

– Хотелось бы и его, и Пеллегрини. Оба хороши. Но Лига Европы – это не Лига чемпионов. Все-таки тренеры высокого класса, топовые – они, конечно, идут за Лигой чемпионов.

– Лига чемпионов еще не потеряна: «Ростов» может взять лишь очко в двух матчах.

– Да, вы правы. Мне кажется, наиболее реальный вариант – это Пеллегрини. Его результаты стабильны. И он не такой экспрессивный и истеричный, как Моуринью. В любом случае, он помягче.

– Но при Моуринью гарантирована стабильная игра в обороне, как у «Ростова».

– Новый тренер придет, он будет строить новую команду. Могут появиться новые защитники. Нельзя сказать, что Моуринью гарантирует стабильную игру в обороне. Ну и потом, что, Моуринью поедет в Россию, на наши стадионы? Особенно в Ростове. Там же маленькое поле и четыре трибуны, каждая из которых принадлежит отдельному хозяину. Сам стадион старый. Вот после 2018-го года, это да – у нас будет 11-12 потрясающих арен. Инфраструктура много значит. В общем, если «Зенит» не получит Лигу чемпионов, у тренеров будет свой взгляд на эту историю.