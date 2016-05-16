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  • Орлов: «Хочется видеть в «Зените» Пеллегрини. Он не такой истеричный, как Моуринью»

Орлов: «Хочется видеть в «Зените» Пеллегрини. Он не такой истеричный, как Моуринью»

16 мая 2016, 16:38
17

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, кто должен сменить Андре Виллаш-Боаша на посту наставника «Зенита».

– В Англии пошли слухи о возможном переезде в Питер Жозе Моуринью.

– Хотелось бы и его, и Пеллегрини. Оба хороши. Но Лига Европы – это не Лига чемпионов. Все-таки тренеры высокого класса, топовые – они, конечно, идут за Лигой чемпионов.

– Лига чемпионов еще не потеряна: «Ростов» может взять лишь очко в двух матчах.

– Да, вы правы. Мне кажется, наиболее реальный вариант – это Пеллегрини. Его результаты стабильны. И он не такой экспрессивный и истеричный, как Моуринью. В любом случае, он помягче.

– Но при Моуринью гарантирована стабильная игра в обороне, как у «Ростова».

– Новый тренер придет, он будет строить новую команду. Могут появиться новые защитники. Нельзя сказать, что Моуринью гарантирует стабильную игру в обороне. Ну и потом, что, Моуринью поедет в Россию, на наши стадионы? Особенно в Ростове. Там же маленькое поле и четыре трибуны, каждая из которых принадлежит отдельному хозяину. Сам стадион старый. Вот после 2018-го года, это да – у нас будет 11-12 потрясающих арен. Инфраструктура много значит. В общем, если «Зенит» не получит Лигу чемпионов, у тренеров будет свой взгляд на эту историю.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Моуринью Жозе Пеллегрини Мануэль Орлов Геннадий
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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meiram
1463406552
Хватит равняться на зарубежных тренеров, чего добились с ними-покажите пальцем? Ищите достойного отечественного тренера,неужели все журналисты и футбольные специалисты не видят никого?
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serginho8
1463407335
да чё толку то, что сделает чилиец ,при таком лимите, уровень чемпионата падает, нашей молодежи даже не на кого равняться, как бы жестко это не звучало, это факт!.Не было лимита были победы в кубках уефа и бронза на евро!а с лимитом что?....
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ivan199103
1463407868
Раскатал губу
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джон базелон
1463408588
Орлов это нечто!Он наверно по дому ходит в форме Зенита и в маске Халка.
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Denis S.
1463409210
"В общем, если «Зенит» не получит Лигу чемпионов, у тренеров будет свой взгляд на эту историю." Один вопрос: Что значит "не получит"? Я думал нужно завоевывать путевку в ЛЧ на футбольном поле...
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ljrljr0505
1463412523
А кто заменит Орлова на комментаторском месте?
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Tri
1463413151
А я Диего Синеоне увидеть на месте гл. тренере хочу, но Миллер меня не слышит. P.S Орлов не так уж и плох, кому не нравится, - Гусева послушайте)))
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hunta
1463424695
Хочется видеть Орлова..., простите..., нельзя вслух.....
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REDWHITE_
1463425378
ТОЛЬКО КАРПИН МОЖЕТ СПАСТИ БОМЖПРОЕКТ!!!!
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B_A_IV
1463560480
хочется не видеть и не слышать больше Гену ... ибо достал своими коментами
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