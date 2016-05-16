Неймар: «Нынешний сезон был не самым лучшим для меня»

Нападающий «Барселоны» Неймар остался недоволен своей игрой в нынешнем сезоне. Напомним, что в составе каталонского клуба бразилец провел 48 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 20 результативных передач.

«Этот сезон был не самым лучшим для меня. Я всегда стараюсь улучшать свою статистику и постоянно прогрессировать.

Горжусь тем, как наша команда выступила в чемпионате Испании. Поздравляю всех игроков с победой. Перед нами была поставлена сложная задача, но в конце концов мы были вознаграждены за свой труд», – сказал Неймар.