Рэшфорд, Уилшир и Хитон попали в заявку сборной Англии на Евро-2016

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон назвал расширенный состав национальной команды на чемпионат Европы-2016. В заявку вошли 26 человек, трое из которых будут исключены позднее.

Напомним, что англичане на групповом этапе Евро сыграют со сборной России.

Вратари: Джо Харт («Манчестер Сити»), Фрэйзер Форстер («Саутгемптон»), Тим Хитон («Бернли»);

Защитники: Райан Бертранд («Саутгемптон»), Гари Кэхилл («Челси»), Натаниэл Клайн («Ливерпуль»), Дэнни Роуз («Тоттенхэм»), Крис Смоллинг («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунс («Эвертон»), Кайл Уокер («Тоттенхэм»);

Полузащитники: Деле Алли («Тоттенхэм»), Росс Баркли («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»),Фабиан Делф («Манчестер Сити»), Дэнни Дринкуотер («Лестер»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»),Адам Лаллана («Ливерпуль»), Джеймс Милнер («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Джек Уилшир («Арсенал»), Эндрос Таунсенд («Ньюкасл»);

Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»), Даниэль Старридж («Ливерпуль»), Джейми Варди («Лестер»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).