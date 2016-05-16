Черчесов: «Решение о своем будущем в «Легии» буду принимать после разговора с руководством»

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов поделился эмоциями от победы в чемпионате Польши. Сегодня варшавская команда в последнем туре национального первенства обыграла «Погонь» (3:0) и обеспечила себе чемпионский титул. Также специалист заявил. что пока не до конца определился со своим будущим в клубе.

«Хотел бы поздравить своих игроков с победой в чемпионате, мы заслужили этот титул. Футболисты заслуживают похвалы, но теперь пришло время тщательно проанализировать весь сезон. Мы отдавали себе отчет в том, что в этом году «Легия» празднует столетие со дня основания клуба, поэтому хотели порадовать болельщиков. Сезон получился сложным для команды, но мы выиграли два трофея.

Останусь ли я в «Легии»? Тщательно обдумаю этот вопрос после переговоров с руководством клуба», – сказал Черчесов.

Напомним, россиянин связан контрактом с «Легией» до окончания следующего сезона.