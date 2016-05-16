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    Вице-президент «Терека»: «Спартак» вырыл яму сам себе»

    Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов высказал свое мнение насчет отказа «Спартака» разрешить грозненцам провести тренировку накануне завтрашнего матча 29-го тура РФПЛ на поле «Открытие Арены». Напомним, встреча начнется в 19:30 по московскому времени. В случае победы красно-белые обеспечат себе путевку в еврокубки на следующий сезон.

    «Мы будем играть. Пускай решение принимают те органы, которые должны это делать. Но поймите, что «Терек» не провел тренировку, на которую рассчитывал. Если все команды начнут друг другу таким образом вставлять палки в колеса, это будет не чемпионат, а бардак какой-то. Завтра мы не предоставим стадион, потом кто-то еще не даст, такая эстафета может пойти далеко.

    Я считаю, что это просто безобразие, безответственность и неуважение к соперникам. Команда в любом случае выйдет на поле и сыграет. Я думаю, что «Спартак» сам себе вырыл яму», – сказал Алханов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.05.2016 01:26
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +1429

      moskowcity-petrv 16 мая 2016, 14:35

      Чья яма,покажет игра!возможно это ответные действия на что-то) либо у Федуна критические дни)

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 мая 2016, 13:35

      Спартак победит-а Терек с его говорливым руководством судьба накажет-поле им было предоставлено-едьте и тренируйтесь-они не захотели,на нет и суда нет.А все хамы снизу-это обычное говорливое быд.ло которому только языком почесать нужно,и в силу своих комплексов пооскорблять других,если воспитания нет то оно ниоткуда не возьмется.

      0
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      Рейтинг: +47

      89388900185 16 мая 2016, 13:03

      пуссть ТЕРЕК накажет их из за этого

      0
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      Рейтинг: +47

      89388900185 16 мая 2016, 13:03

      ответим тем же далмукблахь

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 16 мая 2016, 12:10

      проявили русское гостеприимство

      -2
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      Рейтинг: +201

      ajoq 16 мая 2016, 11:41

      Обратите внимание, что не уточняется, а была ли предварительная договоренность на эту тренировку? Одно дело, когда все согласовано, Терек приезжает к Арене, и тут им отворот-поворот - тогда да, это безобразие.

      Другое дело - если Терек постучался в ворота Открытия Арены а их там не ждали и не пустили, т.к. не было согласовано - то сами виноваты.

      Заметьте, это не уточняется и сейчас раздувается обида Алханова и Спартак выходит говном. Так что прежде, чем делать выводы, разберитесь, что было на самом деле. А сейчас не понятно. Это же СМИ

      2
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      Рейтинг: -58

      Nohco > ajoq 16 мая 2016, 14:56

      Оно и есть о...вно

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 мая 2016, 10:53

      Действительно жлобство, Тереку нужно наказать их за это, причем наказать
      весело.

      2
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      Рейтинг: +21

      Faith 16 мая 2016, 10:30

      Гостепреимство и не ждали от свиней,трусость проявляется, сучий ход сделали

      -1
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      Рейтинг: +21

      Faith > Klaido 16 мая 2016, 15:39

      Тогда не вякай шлюха

      0
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 16 мая 2016, 09:45

      Значит будем болеть за Терек!

      0
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 16 мая 2016, 09:39

      всё будет хорошо, адекватам спартака спасибо за понимания, реально если каждый начнёт такое делать, мы этот чемпионат в простые разборки превратим, и так в нашей стране уважение к друг другу далеко не на первом месте

      1
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 > ДЖУZ 16 мая 2016, 09:45

      Поддерживаю, взаимное уважение - это первостепенная вещь.

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