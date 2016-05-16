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Вице-президент «Терека»: «Спартак» вырыл яму сам себе»

16 мая 2016, 01:26
29

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов высказал свое мнение насчет отказа «Спартака» разрешить грозненцам провести тренировку накануне завтрашнего матча 29-го тура РФПЛ на поле «Открытие Арены». Напомним, встреча начнется в 19:30 по московскому времени. В случае победы красно-белые обеспечат себе путевку в еврокубки на следующий сезон.

«Мы будем играть. Пускай решение принимают те органы, которые должны это делать. Но поймите, что «Терек» не провел тренировку, на которую рассчитывал. Если все команды начнут друг другу таким образом вставлять палки в колеса, это будет не чемпионат, а бардак какой-то. Завтра мы не предоставим стадион, потом кто-то еще не даст, такая эстафета может пойти далеко.

Я считаю, что это просто безобразие, безответственность и неуважение к соперникам. Команда в любом случае выйдет на поле и сыграет. Я думаю, что «Спартак» сам себе вырыл яму», – сказал Алханов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
Комментарии (29)
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Juve1897
1463352266
Покажите игрой и делом! Чтобы на будущее неповадно было и стыдно! Я за Терек!
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арейская
1463355634
Ну и дела...Правильно,"Терек", покажите им "кузькину мать"
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Bekkz
1463363435
Спартак дерьмо собачье, проиграть с достоинством и то не могут. 3,14...сы.
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SPARTAK-ARMANi
1463364561
я фанат спартака. но такой поступок не красит команду. очень некрасиво поступили.
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Дагыстанец
1463371695
Недостойное поведение спартака на пустом месте зачем терять лицо
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NEMETSRUS
1463372947
Точно козлы
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Диктор
1463375438
А че вы тут воняете-им было предоставлено другое поле????? Было-но они как обиженные девочки ,нет мы хотим на главном поле страны потренироваться-не вижу ничего плохого в этом поступке-тренироваться было где,они не захотели в чем вообще вопрос?
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Kurp
1463378282
Не предоставить для тренировки поле, на котором будет проходить игра- это сверхжлобство со стороны Спартака, такого по-моему еще в истории не было. Терек все равно победит.
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Faith
1463383824
Гостепреимство и не ждали от свиней,трусость проявляется, сучий ход сделали
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89388900185
1463393014
пуссть ТЕРЕК накажет их из за этого
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