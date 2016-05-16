Вице-президент «Терека»: «Спартак» вырыл яму сам себе»

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов высказал свое мнение насчет отказа «Спартака» разрешить грозненцам провести тренировку накануне завтрашнего матча 29-го тура РФПЛ на поле «Открытие Арены». Напомним, встреча начнется в 19:30 по московскому времени. В случае победы красно-белые обеспечат себе путевку в еврокубки на следующий сезон.

«Мы будем играть. Пускай решение принимают те органы, которые должны это делать. Но поймите, что «Терек» не провел тренировку, на которую рассчитывал. Если все команды начнут друг другу таким образом вставлять палки в колеса, это будет не чемпионат, а бардак какой-то. Завтра мы не предоставим стадион, потом кто-то еще не даст, такая эстафета может пойти далеко.

Я считаю, что это просто безобразие, безответственность и неуважение к соперникам. Команда в любом случае выйдет на поле и сыграет. Я думаю, что «Спартак» сам себе вырыл яму», – сказал Алханов.