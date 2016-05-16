Мухаметшин: «Можно подумать, что «Мордовию» намеренно сплавляют»

Нападающий «Мордовии» Руслан Мухаметшин заявил, что из-за судейских ошибок в матче 29-го тура против «Анжи» (0:3) у него сложилось впечатление, будто саранскую команду намеренно сплавляют. Напомним, первый гол махачкалинцы забивали из стопроцентного офсайда.

– Все видели, как все у нас в российском чемпионате происходит. Ну, что тут комментировать?

– Вы подходили после матча к арбитру Павлу Кулалаеву, который судил на линии, и спрашивали, почему он не зафиксировал офсайд, хотя четко видел момент. Что судья ответил?

– Ничего он не мог ответить. Потому что он сам прекрасно видел этот момент. Даже видео не надо смотреть...

– У вас не сложилось впечатление, что «Мордовию» сплавляли?

– Думаю, не только у меня – у многих такое впечатление осталось. Не говорю, что мы провели сумасшедший матч, но ребята боролись. Только на результат повлияли совсем другие люди.

– Что дальше?

– Нам только побеждать нужно в последнем туре. И надеяться на поражение других команд.

– А что касается судейства – чего ждете?

– Про судейство даже не знаю, что и говорить.