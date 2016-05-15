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    Одна из трибун «Парк де Пренс» получит имя Ибрагимовича

    По словам президента «ПСЖ» Насера Аль-Хелаифи, одна из трибун домашней арены команды «Парк де Пренс» получит имя нападающего Златана Ибрагимовича. Напомним, шведский футболист защищал цвета столичного клуба с 2012-го года. Нынешним лето он покинет парижан.

    «Постарались сделать для Златана все, так как он заслуживает этого. Я забыл упомянуть об одной вещи во время моего выступления: одна из трибун стадиона будет названа в его честь», – приводит слова Аль-Хелаифи Get French Football.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2016 20:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 18 мая 2016, 14:20

      одно кресло если бы назвали уже за глаза было бы для него........

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      Рейтинг: +284

      Kano 18 мая 2016, 12:08

      4 года чтоб стать великим для этого клуба хватило для Ибры.

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